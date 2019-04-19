أعتقال قيادات بارزة من رموز النظام السابق بينهم وزراء سابقين

تتواصل حملة المجلس العسكري الانتقالي في ملاحقة رموز من النظام السابق حيث أفاد مصدر موثوق على إعتقال عدد من القيادات الاخوانية المقربة من الرئيس المعزول عمر البشير منهم وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة والوزير الأسبق أسامة عبد الله .
وأضاف المصدر انه تم إيداع وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة والوزير الأسبق أسامة عبد الله سجن كوبر .
وتابع المصدر على وجود (16) من رموز النظام السابق بقسم الشرقيات الذي توجد فيه زنزانة البشير من هم آدم الفكي والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة، إلى جانب شقيقي الرئيس المخلوع عبد الله والعباس.
واشار المصدر على ان “المعتقلون وضعوا داخل زنازين كل اثنين معاً وآخرون وضعوا بصورة انفرادية”، بحسب ماجاء في صحيفة السوداني الصادرة اليوم الجمعة .
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