طارق حمزة يُكلف مديراً جديداً لشركة (سوداني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل للاتصالات، طارق حمزة زين العابدين، قراراً يوم ( الخميس) بتكليف المدير التنفيذي لقطاع تخطيط الشبكة عاصم عبدالوهاب عبد ربه، للقيام بأعباء منصبه.

وبحسب توجيه حمزة الصادر إلى كل الإدارات بشركة سوداني للاتصالات، أنه تم تكليف عبد ربه للقيام بمهام الرئيس التنفيذي والمدير العام إلى حين عودته.

وكان حمزة قد غادر البلاد في رحلة عمل خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد إلى الخرطوم حتى اليوم الجمعة.

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وقال مصدر لباج نيوز، إن القرار لم يحدد فترة زمنية محددة كما أنه جاء بعد تطورات سياسية جرت مؤخراً كانت سبباً في الإجراء المفاجئ، وأشار إلى أن حمزة لم يحدد موعداً للعودة.

ويعتبر مدير سوداتل من القيادات البارزة بحزب المؤتمر الوطني، وتقلد فيه عدد من المواقع آخرها منصب مسئول دائرة الرياضة بأمانة الشباب قبل أن يتم إبعاده وأعضاء القطاع.