ترتيبات لتوفير “الجازولين والخيش” للموسم الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وكيل وزارة الزراعة م. بابكر عثمان محمد علي، إن اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي الصيفي وقفت على خطة الموسم، وأشار إلى توفير جميع المدخلات الزراعية وإزالة العقبات كافة التي تعترض سير الموسم وتوفير الجازولين والخيش.

وانعقد اجتماع للجنة العليا لمتابعة سير الموسم الزراعي الصيفي، الجمعة، برئاسة وكيل وزارة الزراعة بحضور عدد من مديري وزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات، ومديري المشاريع الزراعية، وممثل بنك السودان، والجهات ذات الصلة.

ووقف الاجتماع على سير خطة الموسم الصيفي وتوفير احتياجات الموسم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة ما بعد الحصاد، كما استعرض الاجتماع مصفوفة وزارة الزراعة للموسم الصيفي 2019-2020.

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وأكد الوكيل، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن متابعة سير الموسم ستجد العناية المستمرة لضمان التحضيرات المبكرة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، بجانب توفير الأمن الغذائي، وزيادة حصيلة الصادرات من محصولات العروة الصيفية.

وأشاد الوكيل بأداء وقاية النباتات في مكافحة الآفات وتوفيرها الأسمدة والمبيدات للموسم الصيفي.

ومن جانبه، أكد ممثل بنك السودان المركزي جاهزية البنك لتوفير المدخلات للموسم الصيفي وتوفير النقد الأجنبي لمقابلة متطلبات الزراعة.