(كاف) يسلم الهلال والنجم الموعد النهائي للمباراة

الخليج 365 : أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن ّمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي ستقام يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بالسويس وفاز النجم الساحلي ذهابًا على الهلال (3-1) في تونس، بينما تم تأجيل مباراة الإياب التي كانت مقررة الأحد الماضي بأم درمان لدواعٍ أمنية، وأرسل (كاف) خطاباً رسمياً للهلال والنجم الساحلي التونسي، بجانب الاتحاد المصري لكرة القدم لإخطارهم بالموعد النهائي للمباراة. المادة السابقة تجمع المهنيين: تشكيل مجلس سيادي مدني الأحد المقبل المقالة القادمة ترتيبات لتوفير “الجازولين والخيش” للموسم الصيفي

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