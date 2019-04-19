الدولار يقترب من أسعار البنك المركزي في تداوُلات (الموازي)

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الخليج 365 :
سجّل الجنيه السوداني، ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية أمس، مقترباً من السعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي.
وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، أن أسعار صرف الجنيه تشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال اليومين الماضيين. وأوضحوا حسب (باج نيوز) أمس، أن أسعار بيع الدولار في تداولات الأسواق السوداء انخفضت إلى (50) جنيهاً عبر النقد و(71) جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية. وأضافوا أن أسعار الشراء تراوحت ما بين (55 – 63) جنيهاً عبر النقد، فيما وصل سعر الشراء عبر الإجراءات المصرفية إلى (74) جنيهاً.
وكشف متعاملون، عن خسائر فادحة يتكبدها تجار العملة خلال هذه الأيام لاسيما أولئك الذين اشتروا الدولار بمبالغ مرتفعة وصلت إلى (90) جنيهاً. وبرروا التراجع بانخفاض الطلب على الدولار وسط معروض متوفر للحصول على السيولة بالعملة المحلية.
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