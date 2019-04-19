ضبط مصنع يعيد تعبئة الدقيق الغير مطابق للمواصفات….

الخليج 365:

تمكنت مباحث الخرطوم من ضبط مخزن للدقيق بشارع الهواء بالخرطوم، وضبطت قوات المباحث (350) جوال دقيق بداخل المخزن بصدد بيعها، وعلمت مصادر أن معلومات توافرت لدى قوات المباحث قامت بموجبها بتشكيل قوة وعقب التأكد والمتابعة والمراقبة اللصيقة تمت مداهمة المخزن والذي عثر بداخله على الكميات المذكورة من الدقيق، وبالتحري اتضح أن صاحب المخزن يقوم بإحضار دقيق مستورد من النوعية الرديئة ويقوم بإعادة تعبئتها في جوالات شركات الدقيق المعروفة لتسهيل تسويقه وبيعه، وتم ضبط كميات كبيرة من جوالات الدقيق التي تخص شركات معروفة وضبطت ماكينة خياطة جوالات وتم ضبط المتهمين وتحريز الكميات المضبوطة وتم حجز المخزن بواسطة النيابة وتدوين بلاغ تحت المادة (57) من قانون المستهلك، وشرعت الشرطة والنيابة حسب صحيفة الإنتباهة، في التحقيق حول الحادثة تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة. المادة السابقة وطن توزع بين انقاض الغمام!!.. بقلم الصادق الرزيقي المقالة القادمة بعد ذهاب نظام البشير الخرطوم والمجتمع الدولي.. هذه (التحالفات) ممنوع الاقتراب منها

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