فاتكم فلم يا صلاح نمر.. بقلم  بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× اكتملت مسيرة بطولة الأندية العربية والتي حملت اسم الشيخ زايد زعيم الامارات، وحقق فيها النجم الساحلي مبتغاه وظفر بكأسها الفاخر، الذي لا يشابه درع الكاردينال الخشبي.

× أتى الختام كامل الروعة والمتعة الكروية التامة ، بما قدمه حصانا الرهان النجم الساطع التونسي والأزرق السعودي على أرض الملعب الناير بخضرته االزاهية.

× كل الأجواء كانت تدعم الإبداع والإجادة، فالاستاد نفسه يدهش الناظر ويمتع الجالس فيه، استاد قل أن ترى مثله في الكفاءة البنائية والتهيئة الهندسية، فلا يستطيع المشاهد والمراقب إلا أن يقول ما شاء الله، اللهم زد وبارك، وأعطنا مثله، إنك على كل شيء قادر.

× بدأت المباراة عصرا هالك، فكانت أشعة الشمس تنير كل شيء فيه، ونقلت الكاميرات كل المكونات كبيرها وصغيرها، عظيمها ودقيقها، فغابت الشمس وسطعت شموس الإنارة الما خمج، والتي بقت وأضاءت أكثر مما أضاءت الشمس وأبانت.

× وزاد الإعجاب ذلك الحضور الكثيف من مشجعي الناديين، والتزموا التشجيع الصارخ ولم يهدأ هديرهم ولم يفتر عزمهم، فهم لا يقلون عطاءا عن جهد اللاعبين، فاكتملت اللوحة البديعة.

× وتقدم الجمهور زعيم الأمارات ولي العهد محمد بن شيخ زايد، فزاد الرونق جمالا،وصافح كل من سمحت له الظروف مقابلته، بصورة ودية تشير إلى سلامة تصرف وتواضع مقام زائل.

× ويا إبداع الاستعراض بين شوطي اللقاء، فكنت الفكرة صائبة وفيها شيء من تجديد وغير المألوف، فأبدعت تلك الفتاة الطائرة في الجو، وهي تتقلب وتقدم من الفنون الرياضية والأوكروباتية ما نال رضا الحضور.

× وكل الجمال كانت فقرة تتويج محمد عبد الرحمن الغربال، بجائزة هداف البطولة العربية، فنال الاحترام ورفع اسمه واسم الزعيم في أضخم احتفال، فبظهوره ظهر اسم المريخ، والذي نراه كان أحق بهذه النسخة بكل تأكيد ويقين.

× واصل النجم الساحلي أدائه المتقن، وطبق استراتيجيته التي عمل بها مع المريخ، صحيح قد يرى المتابع أن الهلال السعودي كان هو الأفضل، ولكن بالتفحص يتضح أن النجم الساحلي هو المركز.

× رئيس الاتحاد العربي الشيخ تركي، لم يكن متوازنا ولم يظهر أي نوع من الوقار القيادي،واحترام الخصم داخل الميدان فكان منفعلا بطريقة غريبة ويعترض كثيرا على قرارات الحكم ، وينسى تماما أنه رئيس الاتحاد العربي المنظم لهذه البطولة، وبالتالي يفترض أن يكون محايدا في الظاهر ولا يذهب بكل تكاليفه لبلده، ليؤثر بشكل وآخر على عدالة التحكيم وهذا أمر لا يليق بالقادة الرياضيين أبدا أبدا..

× الرأي عندي هو، أنه بما أظهر الهلال السعودي من تواضع في هذه المباراة وفي مباراة النصر وفي مباراة الاهلي السعودي، فلو قدر للمريخ الوصول للنهائي لتوج بها.

ذهبيــــــــــــــــات

× استاد هزاع بإمارة العين لا يماثله استاد في الوطن العربي والأفريقي.

× لو كان المريخ طرفا في النهائي لنال معظم رياضي السودان هذه المتعة.

× لاعبو هلال السعودية دخلوا اللقاء وخاتين الكأس في جيب تركي آل الشيخ.

× ظلم الحكم النجم الساحلي من ركلة جزاء صحيحة، بعد أن رجع مع الفار للمسة يد مرت قبل كم نقلات للكرة.

× محمد عبد الرجمن كان في كامل أناقته، بس ما وضع الكارفتة الحمراء على عنقه.

× ذكر معلق المبارة اسم المريخ كثيرا أثناء اللقاء، كيف لا وهو الفريق الذي هدد النجم.

× لو سألوا لاعبي النجم ما هو أصعب فريق قابلتوه على مستوى البطولة العربية والأفريقية؟ لقالوا بلا تردد هو المريخ السوداني.

× النجم الشفناه أمس دا، هلال الكوكي لن يقدر عليه تب.

× ضاعت على المريخ مبالغ طائلة بلغت ستة ملايين دولارا، كانت في متناوله.

× وقفنا مع النجم الساحلي لأن شعاره شعارنا ولونه لوننا.

الذهبيــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نتأسف، لضياع البطولة من المريخ لأنه كان الأولى والأحق بها، أماني فاتكم فلم يا صلاح نمر.