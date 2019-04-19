مرض خطير ينهش أجساد معتقلي الرأي في سجون السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “معتقلي الرأي” عبر تويتر، عن انتشار مرض السرطان (خاصة سرطان الجلد وسرطان المعدة) بين صفوف معتقلي الرأي في سجون السعودية.

وأرجع الحساب المعني بمتابعة أوضاع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في السعودية ذلك إلى عدة عوامل أبرزها إهمال عامل النظافة في أواني الطعام التي يقدم فيها الطعام للمعتقلين، وأيضاً تعمد عدم تنظيف الزنازين بشكل كافٍ.وتعتقل السعودية في سجونها العشرات من الدعاة والعلماء والحقوقيين والأكاديميين، منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، إذ يرى مراقبون أن هدفه من الزّج بهؤلاء يتمثل في إسكات أي صوت معارض لتوجهاته في تحويل المملكة الى العلمانية.

في سياقٍ ذي صلة، قال “معتقلي الرأي” إن المستشارة في بيوت الخبرة العالمية ميساء المانع رهن الاعتقال التعسفي، ولا تزال ظروف احتجازها غير معلومة.

وسبق لميساء أن رشحت نفسها للانتخابات البلدية في الرياض للعام 2015.