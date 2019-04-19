جاسوسان في قبضة رجال أردوغان …ما علاقتهما بقضية خاشقجي؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول تركي قوله إنّ السلطات التركية اعتقلت عنصري استخبارات إماراتيين في اسطنبول بشبهة التجسس.

وأضاف المسؤول التركي أنّ بلاده تحقق فيما إذا كان وصول أحد عنصري الاستخبارات الإماراتيين له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأحالت نيابة إسطنبول، الجمعة، إلى القضاء المشتبهين بالتجسس لصالح دولة الإمارات.

وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول، أن النيابة العامة أحالت المشتبهين إلى القضاء بعدما أكلمت إجراءتها القانونية بحقهما.

وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة “التجسس السياسي والعسكري” و”التجسس الدولي”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير / كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، ولا يعرف تفاصيل أكثر عن الجلسات المرتبطة بالقضية، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى اعتبار المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.