إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية وغزة بمناسبة الأعياد اليهودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الأعياد اليهودية.

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي، حيث يدخل الإغلاق حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، وينتهي بتاريخ 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتعاود إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع مرة أخرى، في ذكرى إنشاء دولة إسرائيل، الشهر المقبل.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الخميس، جاء فيها أن قواته العسكرية ستسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، في حال موافقة منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وغزة.