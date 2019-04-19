سيارات بلا لوحات ما زالت تتجول بشوارع الخرطوم

رصد استمرار تجول سيارات بلا لوحات تسجيل في شوارع العاصمة الخرطوم ليل نهار، وأخرى تم ثني لوحاتها إلى الأعلى، بجانب طلاء لوحات سيارات أخرى باللون الأبيض لمنع ظهور الأرقام التي تُطلى عادة باللون الأسود فيما يخص العربات الملاكي.

وقال مواطنون بحسب صحيفة الجريدة إن هذه الطريقة في إخفاء لوحات السيارات كان يستخدمها جهاز الأمن في سياراته بمختلف أنواعها حتى يتعذر رصدها من قبل المواطنين والمتظاهرين خصوصاً سيارات هيئة العمليات التابعة له والتي كان لها الدور الأكبر في قمع المظارات السلمية الأخيرة قبل الإطاحة بنظام البشير، مؤكدين أنهم رصدو كذلك سيارات بلوحات استثمار ساهمت في قمع واعتقال المتظاهرين مؤخراً، مطالبين المجلس العسكري بحسم هذه الظاهرة وإعادة هيكلة جهاز الأمن والقبض على كل عناصره الذي ارتكبوا جرائماً بحق المواطنين.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365) .