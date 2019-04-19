الشعبي يحذر من اختطاف الثورة وتجاوز حقوق شبابه

حذر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمار السجاد، قوى الحرية والتغيير من ما أسماه محاولة اختطاف الثورة وتجاوز حقوق شباب الشعبي الذين قال إنهم مهرو الثورة بدمائهم ودم الشهيد المعلم أحمد محمد خير، بجانب دماء عشرات الجرحى والمعتقلين الذين شاركوا منذ بداية الاحتجاجات، وكشف السجاد عن وجود مئات من شباب الشعبي معتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأقر السجاد في حديث حسب صحيفة الجريدة أمس، بالدور الكبير الذي قامت به قوى التغيير في قيادة الحراك، واستدرك قائلاً: “ولكننا كنا معهم حتى آخر لحظة قبل سقوط النظام وطالبناهم بتحديد رؤيتهم للمرحلة القادمة الا أنهم تحججوا بأنها لم تتبلور بعد”، وأردف (نائبة رئيس حزب الأمة د.مريم الصادق المهدي ذكرت لي أن رؤيتهم لم تتبلور حتى يتحدثوا مع الآخرين).

Advertisements

وانتقد السجاد تفرق القوى السياسية ومحاولات كل حزب إبراز رؤيته منفرداً، وشدد على ضرورة الاتفاق على رؤية واحدة، وسخر من قيادات تلك الأحزاب قائلاً: “هم يتسابقون في المواقف والخلافات دبت بينهم”، واعتبر أن ذلك ليس في مصلحة العمل السياسي حتى لا تجهض الثورة).

في وقت أوضح السجاد في بيان له أمس، أنهم اجتمعوا في بداية الحراك الثوري بممثل تجمع المهنيين بروفسيور محمد يوسف محمد مصطفى لأكثر من ساعة ونصف من أجل التنسيق وتوحيد المواقف، وتابع: “اتفقنا حول أشياء واختلفنا في أشياء أخرى”، وأماط السجاد اللثام عن أبرز نقاط الخلاف والتي تمثلت في رفضهم التوقيع على وثيقة الحرية والتغيير، وأرجع ذلك لعدم موافقتهم على تعديل بعض بنودها، وحذرالسجاد المجلس العسكري الانتقالي من تجاوز ذلك الواقع واعتماد فصيل دون فصيل لمجرد ارتفاع صوته، وأضاف (أرجو أن لا نمتحن في خياراتنا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .