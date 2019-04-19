رئيس المجلس العسكري : اعفيت عبدالماجد هارون من منصبه و لم أكن أعلم بتاريخه السياسي

التاريخ: 19-أبريل-2019
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قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان : انه اقال عبدالماجد هارون من منصب وكيل وزارة الاعلام،وكشف عن أنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وإنتمائه السابق قبل تعينه، وأكد البرهان أنهم جاؤا من أجل الشعب وإكمال مطلوبات ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة.
وبحسب صحيفة الجريدة كان إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان المخلوع قد أوكل إلي عبدالماجد هارون الإشراف على المجلس الوطني اضافة إلى تسميته ناطقاً رسماً بأسم المجلس ويشرف على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس ويقدم المشورة لرئيس المجلس فيما يخص التغطية الإعلامية للجلسات والأنشطة التي تدور في أروقته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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