ميليشيا الحوثي تزيد معاناة اليمنيين بضرائب إضافية تصل 30%

تثقل ميليشيا الحوثي الإيرانية كاهل المواطنيين اليمنيين بفرضها ضرائب جديدة على سلع مجمركة من قبل الحكومة الشرعية لتحقيق موارد مالية غير قانونية.

وأكد مواطنون يمنيون، أن "مئات السيارات المجمركة من منافذ الوديعة والعبر وشحن، وعدن، محجوزة في حوش الجمارك بصنعاء، وتفرض الميليشيا الحوثية دفع 30% جمارك على أي سيارة تم جمركتها في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية"، وفقاً لما ذكره موقع "2 ديسمبر" أمس الخميس.

وقال يمنيون، إن "ميليشيا الحوثي تشن حملة تفتيش في شوارع العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها، على وسائل النقل لمعرفة أي سيارة أو مركبة كبيرة، تمت جمركتها في المناطق المحررة لفرض دفع جمارك جديدة بمواقع 30% من إجمالي الجمارك التي دفعت في المنافذ الجمركية".

وتحصيل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتها في الحديدة، والصليف، كما تحصيل الميليشيا إيرادات جمركية إضافية في ذمار على الطريق الذي تمر عبره جميع الواردات بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية والموانئ في المحافظات المحررة.

وتستمر ميليشيا الحوثي بجلد المواطنين ومصادرة حقوقهم، دون أن تقدم لهم أدنى حقوقهم الخدمية والمعيشية، وفي ذلك يقول أحد الناشطين السياسيين، " تمارس ميليشيا الحوثي أبشع أساليب الانتهازية والابتزاز، تفرض على الشعب الضرائب المجحفة خارج إطار القانون، والجبايات تحت تهديد السلاح، ولا تقدم الخدمات الأساسية منذ انقلابها على الدولة، ولا تدفع الرواتب".