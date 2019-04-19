ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد أطلقت العديد من الوكالات الفيدرالية تحقيقها الخاص في فضيحة كامبريدج أنالتيكا الهائلة بعد أن انفجرت في عام 2018، وكان ذلك عندما كشف أحد موظفي شركة الاستشارات السياسية عن أنها قد جمعت بيانات ملايين من مستخدمي موقع فيس بوك دون علمهم واستخدمها لأغراض سياسية، لكن في الوقت الحالي، الشبكة الاجتماعية قيد التحقيق من قبل FTC، FBI، هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل.
وفي حين أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تحاسب المسؤولين التنفيذيين عادةً عن الممارسات التجارية لشركاتهم، فإن كلاً من أعضائها الديمقراطيين يدعمون المديرين التنفيذيين المستهدفين عند الاقتضاء، وإذا كانت الوكالة تعتبر المسئول التنفيذي مسؤولاً عن مشاكل الخصوصية لشركته، فبإمكانها أن تجبره على التصديق بشكل دوري على ممارسات الخصوصية في فيس بوك مع مجلس إدارتها، ويمكن أن تطلب لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا الحق في مراقبة أنشطة الشبكة الاجتماعية عن كثب.
كانت هذه تفاصيل خبر FTC تسعى لجعل زوكربيرج المتهم الرئيسى المسئول عن فضائح فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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