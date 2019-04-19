كارتيرون يسعى لتدريب منتخب الجابون

ذكر موقع "اليوم 24" المغربي، أن باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي أرسل سيرته الذاتية إلى الاتحاد الجابوني لكرة القدم من أجل تدريب منتخب الجابون خلفاً للمدرب المقال دانيال دوزان.
وينتهي عقد باتريس كارتيرون مع الرجاء البيضاوي المغربي بنهاية الموسم الحالي، وسط رغبة من جانب جماهير الرجاء في بقاء المدرب المصري الذي قاد الفريق للحصول على بطولة كأس السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي، بجانب تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية بمسابقة الدوري المغربي، ليقترب من تحقيق الهدف المنشود وهو إحتلال وصافة الدوري المغربي والتأهل بالتالي إلى دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.
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