الإيكونومست تشيد بوزيرة داخلية لبنان..وتؤكد: ريا الحسن تتحدى الصور النمطية

أشادت مجلة "الإيكونومست" البريطانية تحت عنوان "المرأة الأولى"، بوزيرة داخلية لبنان، ريا الحسن، وقالت إنها تتحدى الصور النمطية، فقبل عقد تم تعيينها وزيرة مالية لبنان ، لتكون أول امرأة في العالم العربي تشغل هذا المنصب، وفى يناير الماضى، أصبحت أول امرأة كذلك تشغل منصب وزيرة الداخلية فى العالم العربى.

وأشارت المجلة ، إلى أنها تقود قوة تضم أكثر من 40 ألف ضابط شرطة ، بما في ذلك لواء النخبة لمكافحة الإرهاب المعروف باسم الفهود. يعرض موقع الوزارة على الإنترنت صورة لها وهي تقود مجموعة من الطالبات.

وأوضحت المجلة ، أن ريا الحسن عازمة على تحدى الرجال الذين خاضوا الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و 1990 والذين ظلوا في السلطة منذ ذلك الحين ،

وقد دعتهم إلى إزالة حواجز الطرق حول جيوبهم، كما تخطط لزيارة الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها الشيعة في بيروت ، لضمان التزام حزب الله ، الميليشيا الشيعية الرئيسية.

وقالت "الإيكونومست" إنه إذا كانت ريا، وهي مسلمة سنية ، تشعر بالقلق على سلامتها ، فإنها لا تظهر ذلك ، لقد أزالت العديد من الجدران المحيطة بوزارتها ، وتخلصت من موكب سلفها الكبير وقلصت عدد حرسه الأمني الكبير.

