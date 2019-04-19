وأشارت المجلة ، إلى أنها تقود قوة تضم أكثر من 40 ألف ضابط شرطة ، بما في ذلك لواء النخبة لمكافحة الإرهاب المعروف باسم الفهود. يعرض موقع الوزارة على الإنترنت صورة لها وهي تقود مجموعة من الطالبات.
وأوضحت المجلة ، أن ريا الحسن عازمة على تحدى الرجال الذين خاضوا الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و 1990 والذين ظلوا في السلطة منذ ذلك الحين ،
وقد دعتهم إلى إزالة حواجز الطرق حول جيوبهم، كما تخطط لزيارة الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها الشيعة في بيروت ، لضمان التزام حزب الله ، الميليشيا الشيعية الرئيسية.
وقالت "الإيكونومست" إنه إذا كانت ريا، وهي مسلمة سنية ، تشعر بالقلق على سلامتها ، فإنها لا تظهر ذلك ، لقد أزالت العديد من الجدران المحيطة بوزارتها ، وتخلصت من موكب سلفها الكبير وقلصت عدد حرسه الأمني الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر الإيكونومست تشيد بوزيرة داخلية لبنان..وتؤكد: ريا الحسن تتحدى الصور النمطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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