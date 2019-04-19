أخبار لا تفوتك| قرار لـ"البرهان".. ورسالة هامة بشأن الدولة العميقة(موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



عضو شبكة الصحفيين السودانيين: الدولة العميقة متواجدة للالتفاف حول الثورة

قال حسن فاروق، عضو شبكة الصحفيين السودانيين، إن هناك دعوة لمليونية موجهة للمجلس العسكري نتيجة للبطء في تنفيذ المطالب ومنها تشكيل حكومة مدنية لذلك يوجد المعتصمون في أماكن الاعتصام دون مغادرتها.

وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين يوم الأحد للإعلان عن مجلس رئاسي مدني من جانب واحد ويوجه رسالة للمجلس العسكري بأنه لن يحكم مرة أخرى مع التأكيد على أنهم قاموا بتأمين البلاد أثناء الحراك.

وأشار فاروق إلى أن الاعتصام يتزايد بشكل كبير أمام القيادة العامة للجيش من كل الولايات وهذا رسالة واضحة بنفاذ صبر الشعب.

وأكد أن هناك انفراجة كبيرة في وسائل الإعلام بعد الثورة وبعد الغاء القانون المقيد للحريات وحتى وسائل العلام الحكومية أصبح يطل من خلالها المتظاهرون مع تواجد ملحوظ من كل الوكالات الأجنبية وأصبح القائمون على الأمور الآن مجبرون على تغيير لغتهم الإعلامية.

وأوضح أنه تم اعفاء وكيل وزارة الاعلام ولكن تم تعيين واحد من رموز النظام السابق ما يدل على أن الدولة العميقة متواجدة للالتفاف حول الثورة في نفس الوقت الذي يقوم فيه المجلس العسكري بمحاولة إدخال بعض الأحزاب التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق في الحوار وهو ما يرفضه الثوار.

السيسي يدعو لقمة أفريقية طارئة حول السودان بالقاهرة الثلاثاء

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعقد قمة أفريقية طارئة الثلاثاء القادم بالقاهرة لبحث تطورات الاولى في السودان؛ بعد ان ألغى زيارة كان يعتزم القيام بها للخرطوم الأسبوع المنصرم .

وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بحسب صحيفة محلية؛ ان السيسي وزع دعوات القمة الى رؤساء افارقة؛ مشيرا في نص الدعوة أن التطورات الراهنة بالسودان دفعت للدعوة إلى تلك القمة إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوداني ومواجهة التحديات الاقتصادية.

كما وجه الرئيس المصري بحسب المصادر الدعوة الى الأطراف سودانية المجلس العسكري الانتقالي وتجمع المهنيين السودانيين وقوى تحالف الحرية والتغيير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

واضاف المصدر "ان تأثير مخرجات القمة على المشهد السياسي سيكون اكبر من تأثير زيارة السيسي للسودان".

ويجئ هذا التطور بعد يومين من زيارة وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم وتفاقم الخلافات بين قوى التغيير والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوط البشير.

وأكد خلالها الوفد دعم مصر ومساندتها لخيارات الشعب السوداني.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بساحة الاعتصام بالخرطوم

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة بساحة الاعتصام بالقرب من القيادة العامة لقوات الجيش السوداني بالخرطوم؛ وهي الجمعة الثانية منذ بدء الاعتصام الذي تقوده قوى الحرية والتغيير في السادس من ابريل.

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وأم المصلين الشيخ ماهر مهران امام مسجد الطائف الذي الذي اكد في خطبته ان هدف الثورة التي شارك فيها السودانيين إنقاذ البلاد من حكومة المستبد المخلوع عمر البشير.

ودعا مهران الى تكوين حكومة وفاق وطني؛ ويشترط ان يكون من يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من الكفاءات وان لاينتمي لأي تيار او حزب او جماعة سياسة.

قرارات هامة من المجلس الإنتقالي العسكري.. تعرف عليها

أصدررئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارات أعفى بموجبها؛ وكيل وزارة الاعلام والاتصالات السفير العبيد أحمد مروح؛ والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه وكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والامين العام لمجلس الادوية والسموم؛ زين العابدين عباس محمد الفحل.

وكلف المجلس عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والإتصالات.

تجمع المهنيين السودانيين يكشف موعد إعلان أسماء "المجلس السيادي المدني"

دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وقال التجمع، في بيان لها، اليوم الجمعة: "ندعو جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل الأحد المقبل الساعة 7 مساء (17:00 ت.غ)".

وأوضح، أنه "سيعلن خلال المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة"، كما سيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا.

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أنها تشمل أولا مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وعن المستوى الثاني، قال إنه يضم مجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن الخطوة الثالثة، تشمل مجلس تشريعي مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني، موضحا أن "هذه المؤسسات بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير".