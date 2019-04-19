تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمعركة ضروس بين كوبرا وخمسة كلاب حاولوا منعها من الدخول إلى منزل صاحبهم في بلدة صغيرة ليست بعيدة عن مدينة بهاغالبور الهندية.
ويظهر الفيديو إحاطة 5 كلاب مخلصة لأفعى الكوبرا السامة ومنعتها من الدخول إلى المنزل عبر مهاجمتها من عدة جهات.
وأيقظ نباح الكلاب العائلة، التي ركضت على الفور إلى الخارج لمعرفة ماذا يدور هناك، حيث وضعوا نهاية للمعركة، عندما كان الثعبان الجريح يحاول الاختباء.
ولكن بعد فترة، تحولت فرحة العائلة إلى حزن عندما لقي أربعة كلاب حتفهم بسبب تلقيهم جرعات مميتة من السم.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مهيب.. كوبرا تقتل 4 كلاب حاولوا منعها من دخول منزل صاحبهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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