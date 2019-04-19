في مشهد مهيب.. كوبرا تقتل 4 كلاب حاولوا منعها من دخول منزل صاحبهم (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمعركة ضروس بين كوبرا وخمسة كلاب حاولوا منعها من الدخول إلى منزل صاحبهم في بلدة صغيرة ليست بعيدة عن مدينة بهاغالبور الهندية.

ويظهر الفيديو إحاطة 5 كلاب مخلصة لأفعى الكوبرا السامة ومنعتها من الدخول إلى المنزل عبر مهاجمتها من عدة جهات.

وأيقظ نباح الكلاب العائلة، التي ركضت على الفور إلى الخارج لمعرفة ماذا يدور هناك، حيث وضعوا نهاية للمعركة، عندما كان الثعبان الجريح يحاول الاختباء.

ولكن بعد فترة، تحولت فرحة العائلة إلى حزن عندما لقي أربعة كلاب حتفهم بسبب تلقيهم جرعات مميتة من السم.

وقال صاحب الكلاب لوسائل الإعلام المحلية "أنا ممتن جدا لهم لأنهم أنقذوا حياتنا، ونأسف للغاية لأننا فقدناهم".