تجمع المهنيين بصدد إعلان مجلس سيادي مدني واتصالات خارجية مكثفة بالمجلس العسكري

دعا تجمع المهنيين السودانيين لمؤتمر صحفي الأحد المقبل لإعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية للدولة.

وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسّكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.

وفي جانب اخر أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن بلادها تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً في السودان يقوده المدنيون في السودان. الجدير بالذكر أن رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان استقبل وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً نقل له رسالةً شفوية من قيادتَي البلدين، تضمّنت استعداد الرياض وأبو ظبي لدعم السودان.

وحول هذا الموضوع قال حسن رزق نائب رئيس حزب الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير إن الاوضاع تسير إلى الترتيب السلس لأن المجلس الانتقالي العسكري أعطي فرصة للأحزاب لتقديم رؤيتها لفترة تنتهي اليوم لتحديد شخصية مقبولة من الجميع تتولى الحكومة وترشيح الوزراء وأشار رزق في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو "سبوتنيك" أن المجلس قد يتحول إلى مجلس للأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات الأخرى حتى يبتعد عن الطابع العسكري.