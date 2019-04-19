البشير يصل سجن كوبر في حراسة مشددة

كشفت مصادر موثوقة لـ موقع "الصيحة" الإخباري، عن وصول الرئيس المخلوع عمر البشير إلى زنزانة خاصة بسجن كوبر.

وأكدت المصادر أن البشير وصل إلى السجن صباح أمس، وسط حراسة مشددة، وبحسب شهود عيان ظهر البشير بصحة جيدة لكنه لم يتحدث إلى أي شخص لحظة وصوله كوبر، وظل ملتزما الصمت.

وأوضحت المصادر، أن إدارة سجن كوبر هيأت أفضل زنزانة لاستقبال الرئيس المخلوع، وكشفت تسريبات أن قرار تحويل البشير صدر قبل يومين لكنه وصل فعلياً صباح أمس، وأشارت المصادر إلى أن غرفة الرئيس الأسبق تُعد الأفضل، واحتجز فيها من قبل رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ومدير الدائرة السياسية الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف.

وفي سياق آخر، صدر قرار من المجلس العسكري، بأيلولة قسم المعتقلات السياسية إلى إدارة سجن كوبر بدلاً عن جهاز الأمن والمخابرات، خاصة بعد التدهور المريع لبيئة المعتقلات، بجانب إجراء صيانة بها في ظل وجود المعتقلين.