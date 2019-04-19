الكهرباء تكشف عن ضعف في التوليد المائي والحراري

أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، التنسيق مع وزارة النفط لتوفير مخزون الوقود خلال الفترة المقبلة، موضحة أن البرمجة الحالية قصد منها عدالة توزيع الخدمة وفقاً للمتاح وذلك لضعف التوليد الحراري والمائي، ونوهت إلى أنها تُجري التحوطات اللازمة لتقليل القطوعات خلال شهر رمضان.

وقال وكيل الوزارة حسب النبي موسى، في تصريح أمس، إن القطوعات الحالية تأتي ضمن البرمجة التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري والتي طبقت ثلاث أيام في الأسبوع بصورة وصفها بالمتوازنة على القطاع السكني والزراعي والصناعي لفترة تتراوح ما بين (5-8) ساعات خلال اليوم صباحاً ومساءً، مبيناً أنه يتم الأخذ في الاعتبار خفض ساعات القطوعات يومي السبت والجمعة، مشيراً الى أن مناسيب النيل المنخفضة في هذه الفترة من العام في السودان وإثيوبيا أثرت سلباً على مستوى التوليد المائي وضعف الإمداد من الربط الاثيوبي، مؤكدا ان المهندسين والفنيين يبذلون أقصى طاقتهم للمحافظ على الامداد بصورة متوازنة تحقق الاستقرار المنشود، كما بشر برفعها في القريب العاجل حالما يحصل استقرار في التوليد الحراري والمائي من خلال الجهد المبذول حالياً.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365).