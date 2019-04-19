مواطنو كسلا يطالبون بإقالة ومحاكمة مديرا الشرطة والأمن

طالبت لجان المقاومة بولاية كسلا، بإقالة مدير شرطة الولاية اللواء يس محمد حسن، الشاهد في جريمة إغتيال الشهيد المعلم أحمد الخير عوض الكريم، وإقالة مدير الأمن في الولاية الضالع في جريمة الإغتيال، حتى يتسنى تقديمهم للمحاكمة، بجانب تنفيذ قرارات المجلس العسكري الانتقالي بخصوص المجالس التشريعية الولائية والتحفظ على الممتلكات من السيارات التي يمتطيها أفراد المجلس المحلول.

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ورفع عدد كبير من المواطنين خلال الاعتصام أمام قيادة اللواء 41 مشاة أمس، مذكرة لجان المقاومة التي طالبت كذلك بالاعتقال التحفظي لكل رموز نظام الفساد البائد بالولاية، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس العسكري الإنتقالي بخصوص دمج مليشيات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والشرطة المجتمعية للقوات النظامية، حل كل الاتحادات والنقابات المهنية الصورية التي لا تمثل جماهير الشعب في الولاية، وبحسب صحيفة الجريدة شددواً على أهمية المحاكمة المدنية للمتهمين بقتل الشهيد المعلم أحمد الخير، وفتح ملفات تخصيص الأراضي والعربات الحكومية من قبل والي النظام البائد آدم جماع، فضلاً عن تسمية الاستاد الأولمبي المسمى بإسم الرئيس المخلوع بإسم إستاد الشهيد أحمد الخير، وكذلك فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار من قبل عناصر الأمن يوم 11 أبريل 2019، وطالبت المذكرة أيضاً بإقالة مدير جامعة كسلا، ومدير عام وزارة الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).