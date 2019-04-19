استجابة لبرنامج دعم الاعتصام .. مئات الآلاف من العاصمة والولايات يحتشدون في “القيادة”

التاريخ: 19-أبريل-2019
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سيرت أحياء ولاية الخرطوم والتجمعات المهنية ووفود من الولايات، أكبر حشود تشهدها العاصمة نهار أمس أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، استجابة لبرنامج دعم الاعتصام الذي أطلقه تجمع المهنيين وشركاؤه، وحملت الوفود لافتات تعبر عن جهات مناطقية وفئوية من أحياء وجامعات وتجار ومهنيين وولايات ومؤسسات، وتجاوب معها الثوار بحماس كبير، وقد كان حضور جماهير ولايات دارفور محفزاً لترديد شعار (يا عنصري ومغرور.. كل البلد دارفور)، كما نظمت عدد من الولايات حشوداً ومواكباً مشابهة.
وفي السياق قالت الموظفة ببنك السودان المركزي صافيناز عبد الغفار حسب صحيفة الجريدة إن الهدف من الموكب الخاص بهم تغيير مفهوم أن الموظفين بالبنك موالون للمؤتمر الوطني والنظام البائد، أو هكذا يرى كثيرون منذ زمن طويل، مما أدى الى تشويه سمعة البنك مثل غيره من مؤسسات كثيرة انطبع عليها الطابع “الكيزاني”، ولفتت الى أن الموكب شارك فيه عشرات الشباب من الجنسين، بإستثناء قيادات البنك الموالين للنظام السابق، والذين كانوا يحكمون قبضتهم على صغارالموظفين غير الموالين، ومنعهم من المشاركة في الحراك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365).
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