مصلون يهاجمون مساعد البشير.. ويطردونه من المسجد

التاريخ: 19-أبريل-2019
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منع عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير، إبراهيم السنوسي، المساعد السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، من إكمال حديثه، ومخاطبة المصلين في مسجد الجامع الكبير عقب انتهاء صلاة الجمعة.
وهتف العشرات من المصلين أمام السنوسي، بعد أن أعلن تأييده للمجلس العسكري، مطالباً المواطنين بضرورة الانصياع لقراراته.
وبحسب العربية نت تسبب حديث السنوسي في غضب المصلين وطرده من المسجد والهتاف في وجهه: “تسقط”.
ولاحق المصلون السنوسي حتى غرفة جانبية في المسجد، ثم إلى الشارع حيث هشموا سيارته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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