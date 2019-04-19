المجلس العسكري .. مزيد من الإعفاءات

التاريخ: 19-أبريل-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف البرهان عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات. وبحسب العربية نت كان المجلس العسكري أصدر قرارا الخميس بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية. Advertisements ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عددا من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير. تأتي قرارات الإقالة المتتابعة تلك، في وقت لا تزال قوى الثورة والتغيير المعارضة مستمرة في الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، مطالبة بمحاسبة كافة رموز النظام، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مع تمثيل نسبي للجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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