تجمع المهنيين يكشف تفاصيل فترة عمله تحت الأرض

كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن فترة عمله تحت الأرض أيام تسيير المواكب والمظاهرات منذ التاسع من ديسمبر العام الماضي ضد نظام البشير.

وقال القيادي بالتجمع أحمد ربيع في حوار حسب صحيفة الجريدة، إن لجان الظل التي كانت تدير عمل تنظيم المواكب مع الشركاء الآخرين كانت تعمل تحت الأرض، ولكنها في ذات الوقت تشارك في المواكب والمظاهرات وترفع تقاريرها الى القيادة.

وأضاف أن نقل العمل الإعلامي للتجمع خارج السودان فرضته الظروف الأمنية في تلك الفترة، وشدد على أن التجمع كان قبل 19 ديسمبر يعمل في العلن وأعلن عن نفسه في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله صحيفة الجريدة رغم الرقابة التي كان يفرضها جهاز الأمن.

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وفي سياق متصل أكد الربيع تمسك التجمع وقوى الحرية والتغيير بتكوين مجلس سيادي مدني عسكري بمهام سيادية كمطلب جوهري يلبي تطالعات جماهير الشعب السوداني وينقل اليها السلطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .