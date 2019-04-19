المجلس العسكري للمعارضة : الكرة في ملعبكم

التاريخ: 19-أبريل-2019
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أكد المجلس العسكري أنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي بحسب العربية نت يوم الخميس “نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان”. وأضاف “لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء… الكرة الآن في ملعبهم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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