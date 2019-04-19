إتلاف 5 آلاف لغم حوثي في الجوف

أتلف المركز التنفيذي اليمني التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) والفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية السادسة، أمس الخميس، 5 آلاف لغماً أرضياً، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

وتنوعت تلك المتفجرات بين الألغام الفردية، والثقيلة، والقذائف المتفجرة، والعبوات الناسفة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الخميس.

وقال مدير المركز الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، تم "إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي بعد أن تم انتزاعها من 3 مديريات محررة في محافظة الجوف، من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع (مسام) السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني".

وأضاف العميد العقيلي، أن "هذه الألغام والعبوات تم زراعها من قبل ميليشيا الحوثي في الطرقات وفي مزارع المواطنين اليمنيين"، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أجزاء مشبوهة إلى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان، أن الألغام الحوثية تشكل تهديداً لحاضر ومستقبل الجوف والبلاد بشكل عام، معبراً عن شكره لجهود المركز الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي مسام، ودورهم في التخفيف من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة في جميع المناطق التي وصلت إليها.