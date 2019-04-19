مقتل 3 ضباط فى انفجار سيارة بمدينة "هرات" الأفغانية

أعلنت مديرية الأمن الوطنى فى مدينة "هرات" الأفغانية، مقتل 3 ضباط تابعين لها، وإصابة اثنين آخرين؛ إثر انفجار سيارة مفخخة. وأفاد بيان لمديرية الأمن - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - بأن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم داخل إحدى منشآت المديرية، وذلك بعدما رصد طاقم العاملين بالمديرية وجود عبوة ناسفة بسيارة، حيث قام فريق تقنى بمحاولة إبطال مفعولها إلا أنها انفجرت، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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