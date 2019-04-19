وقال كيم- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "كما ترون، فإن الزعيمين يواصلان التأكيد على الثقة التى ترسخت بينهما، لذلك، فإنه من المحتمل جدًا أن يأتينا الرد من الجانب الكورى الشمالى".
وتحرص كوريا الجنوبية على كسر حالة الركود التى تشهدها المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، تحديدًا عقب انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية (هانوى) دون التوصل إلى اتفاق.
يُذكر أن كيم ومون عقدا 3 قمم العام الماضى، وكان آخر اجتماع لهما فى سبتمبر الماضى بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.
كانت هذه تفاصيل خبر سول تتوقع ردا من بيونج يانج على عرضها بعقد قمة رابعة مع "كيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.