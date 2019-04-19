مقتل 12 داعشيا وضبط 12 آخرين بكركوك والأنبار فى العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الجمعة - أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من قتل 12 إرهابياً بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات بداخلها أسلحة وعتاد ومعدات مختلفة فى إحدى الوديان بالحويجة فى محافظة كركوك.. مشيرة إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت قد أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدف القطاعات الأمنية فى القضاء خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط 12 إرهابيا آخرين في عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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