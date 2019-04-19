عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية، شرق قطاع غزة.

أفادت القناة العبرية الـ13" مساء اليوم، الجمعة، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قصف مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي تعرض لإطلاق نار شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما حدا بتلك القوات إلى الرد بالضرب الفوري، وبأن إطلاق النار تسبب بضرر معدات عسكرية.

وزعمت القناة أن إطلاق الجيش الإسرائيلي لأهداف لحركة "حماس" جاء كرد فعل، وليس كفعل في قطاع غزة، حيث هاجمت دبابة هذه الأهداف.

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وفي السياق نفسه، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الأعياد اليهودية.

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة حلول عيد الصفح اليهودي، حيث يدخل الإغلاق حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، وينتهي بتاريخ 27 أبريل الجاري.

وتعاود إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع مرة أخرى، في ذكرى إنشاء دولة إسرائيل، الشهر المقبل.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، جاء فيها أن قواته العسكرية ستسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، في حال موافقة منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وغزة.