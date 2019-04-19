البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، يوم الاثنين الماضي.

وأفاد الناطق الرسمي للبيت الأبيض، أن الطرفان تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفقا لرويترز.