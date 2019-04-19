وأضافت الوزارة - فى بيان لها نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - أن الشرطة العسكرية قامت بتفتيش السفينة، عقب تلقيها معلومات تفيد بأن بعض العصابات الإجرامية كانت تعتزم استخدامها فى تهريب المخدرات، مشيرة إلى أنه تم العثور على عشرات الكيلوجرامات من المخدرات خلال عملية التفتيش التى تمت فى ميناء "تيفات"، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح بعد التوقيت الذى ستبحر فيه السفينة التى تم بناؤها منذ 86 عاما، فى رحلة التدريب المقررة، والتى تضم 42 طالبا .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مخدرات مخبأة فى سفينة تابعة لبحرية الجبل الأسود قبل رحلتها لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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