مقتل 11 عنصرا من داعش فى عملية أمنية بمحافظة كركوك

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن القوات الأمنية نفذت بالتعاون مع قوات التحالف عملية استهدفت أحد أوكار تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الحويجة بمنطقة (كبيبة) بمحافظة كركوك، موضحا أن العملية نفذت بدعم أرضى وإنزال جوى.
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