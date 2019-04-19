قتل 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الأمن العراقى أحد أوكار التنظيم شمال غرب محافظة كركوك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن القوات الأمنية نفذت بالتعاون مع قوات التحالف عملية استهدفت أحد أوكار تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الحويجة بمنطقة (كبيبة) بمحافظة كركوك، موضحا أن العملية نفذت بدعم أرضى وإنزال جوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 عنصرا من داعش فى عملية أمنية بمحافظة كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.