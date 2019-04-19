ميسي يحصد جائزة "هدف الأسبوع" في دوري أبطال أوروبا

حصل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على لقب صاحب أجمل هدف في مرحلة "الإياب" بالدور ربع النهائي في مسابقة دوري ابطال اوروبا. وسجل ليونيل ميسي "هدفين" فى فوز برشلونة على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة في "إياب" ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. وكشفت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري ابطال اوروبا بموقع "تويتر"، عن إختيار هدف ليونيل ميسي الأول في شباك مانشستر يونايتد الأجمل في مرحلة "الإياب" بالدور ربع النهائي.

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