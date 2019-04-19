ماذا فعل؟.. تحركات هامة من "السيسي" بشأن السودان (تقرير)

عدة تحركات هامة اتخذها الرئيس المصري بشأن ما يدور في السودان خلال الفترة الحالية، ورؤيته بشأن التطورات المقبلة.

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مع أيمن بديع، المبعوث الخاص للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي كان قد أكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء اللقاء بعد اتصال هاتفي بين السيسي والبرهان الذي ثمن مبادرة الرئيس المصري الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا"، التي أضافت أن السيسي أكد "اعتزامه زيارة البلاد في غضون الأيام القادمة".

ونقل المبعوث المصري رسالة شفهية من السيسي إلى البرهان، تؤكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، واهتمام مصر بتطورات الأوضاع في البلد الجار، مبديا حرص مصر على حشد الدعم السياسي لتأييد المجلس عبر جهود إقليمية ودولية.

وكانت "سونا" ذكرت أن البرهان طمأن السيسي على الأوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن، مؤكدا عودة الحياة لطبيعتها في البلاد التي تشهد منذ ديسمبر الماضي مظاهرات شعبية أفضت إلى عزل الرئيس عمر البشير.

ومن جهته، أكد السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، دعم "مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة"، وفق المصدر نفسه.

وأعرب الرئيس المصري عن "استعداد بلاده لتقديم الدعم بمختلف اشكاله للأشقاء في السودان"، مؤكدا "عمق الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني".

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كما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعقد قمة أفريقية طارئة الثلاثاء القادم بالقاهرة لبحث تطورات الاولى في السودان؛ بعد ان ألغى زيارة كان يعتزم القيام بها للخرطوم الأسبوع المنصرم .

وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بحسب صحيفة محلية؛ ان السيسي وزع دعوات القمة الى رؤساء افارقة؛ مشيرا في نص الدعوة أن التطورات الراهنة بالسودان دفعت للدعوة إلى تلك القمة إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوداني ومواجهة التحديات الاقتصادية.

كما وجه الرئيس المصري بحسب المصادر الدعوة الى الأطراف سودانية المجلس العسكري الانتقالي وتجمع المهنيين السودانيين وقوى تحالف الحرية والتغيير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

واضاف المصدر "ان تأثير مخرجات القمة على المشهد السياسي سيكون اكبر من تأثير زيارة السيسي للسودان".

ويجئ هذا التطور بعد يومين من زيارة وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم وتفاقم الخلافات بين قوى التغيير والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوط البشير، وأكد خلالها الوفد دعم مصر ومساندتها لخيارات الشعب السوداني.

