ضباط شرطة يدفعون بشخصية لتولي حقيبة الداخلية

دفع ضباط الشرطة المحالون للصالح العام، بمقترح لترشيح المقدم شرطة (م) حقوقي حمدي الصائغ لتولي حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي باسم الضباط المحالين رائد (م) الطيب عثمان يوسف، في بيان حسب صحيفة التيار أمس الخميس، أسباب دفعهم بالمقترح لما ظلت تعانيه وزارة الداخلية طيلة الحكم البائد التي تدار بواسطة وزراء من خارج السلك الشرطي، الأمر الذي ساهم في تدهور الشرطة السودانية، وما نتج عنه من تراجع لدورها مقابل نظيراتها في المحيطين العربي والإفريقي، بجانب ما يتمتع به مرشح الضباط المحالين من رؤية استراتيجية وخدمة للمواطن وكرامته والتزاماً بشعار الثورة (حرية – سلام – عدالة)، بالإضافة إلى ما ظل يقوم به المقدم حمدي من قول الحق طوال سنوات عمله، فضلاً عن عفة يده وبياض سجله الشرطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)