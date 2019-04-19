كلوب: محمد صلاح نموذج يحتذى به الجميع

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول ، سعادته باختيار محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة حول العالم من جانب مجلة "التايم" الأمريكية.

وقال يورجن، كلوب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، "محمد صلاح شخصية رائعة، نموذج مثالى يحتذى به أمر رائع أن يتم اختيار محمد صلاح ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة حول العالم".

وأضاف مدرب ليفربول، "محمد صلاح قدوة ويؤدى شعائر دينه فى غرفة خلع ملابس ليفربول، الأمر كذلك بالنسبة للسنغالى ساديو مانى، كلاهما مسلمان ويعيشان أيضًا فى عالم يتم فيه مناقشة بعض الأمور بطريقة خطيرة غالبًا"، فى إشارة إلى الهتافات العنصرية التى تعرض لها النجم المصرى من جانب جماهير تشيلسي فى وقت سابق".

واختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلاً، "أمر رائع أن يتواجد محمد صلاح معنا هو شخصية مؤثرة فى الفريق".