رغم التهديد الإسرائيلي.. خطوة سورية إيرانية جديدة من نوعها

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة لسوريا، فإن الأخيرة ستقوم بخطوة جديدة من نوعها بمساعدة إيرانية.

وقال الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف"، إن الجيش السوري يمهد الطريق لفتح جسر بري مع كل من العراق وإيران.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "نتسيف"، مساء أمس الخميس، بأن الجيش السوري يقوم بتطهير المنطقة الشرقية لحدوده، والمقابلة للحدود مع العراق، بهدف بدء جسر بري، بين الطرفين، السوري والعراقي ليصل إلى إيران، والمقصود هو خط سكة بين البلدان الثلاثة، سوريا والعراق وإيران.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الجيش السوري يطهر المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة بو كمال، وتحديدا في بلدة القائم، شرق سوريا، بهدف مد خط السكك الحديدية بين الجانبين، السوري والعراقي.

وسبق أن هددت إسرائيل، غير مرة، بأنها ستهاجم أي قوافل أو شاحنات أسلحة إيرانية قادمة إلى سوريا.

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وفي السياق نفسه، قالت صحيفة عبرية إن هناك تخوفا جديدا يسري داخل إسرائيل من خطوة ثلاثية جديدة جمعت إيران والعراق وسوريا.

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي يسوده القلق من مشروع تدشين سكك حديدية بين كل من إيران والعراق وسوريا، خوفا من نقل السلاح الإيراني إلى سوريا و"حزب الله" اللبناني.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن قلقه لنقل السلاح الإيراني للرئيس السوري، بشار الأسد، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وأوردت الصحيفة العبرية على لسان مصادر في المعارضة السورية، أن التخوف ليس من نقل السلاح إلى كل من سوريا و"حزب الله" فحسب، وإنما سيسمح الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا والذي من الممكن أن يمتد للصين، لإيران بأن تملأ موقعا مركزيا في العراق وسوريا.