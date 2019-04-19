بعد خسارة الأهلي من بيراميدز.. مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

استقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة الفراعنة التي ستخوض غمار كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في الـ 21 من يونيو/حزيران المقبل وتنظمها مصر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت الأسبوع الماضي، عن وقع مصر بجانب، أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي في المجموعة الأولي.

المدير الفني للمنتخب قرر الاستعانة بالثلاثي عبد الله السعيد، ووليد سليمان، ورمضان صبحي في القائمة النهائية التي سيرسلها منتخب مصر للكاف في الـ 11 من يونيو القادم.

وليد سليمان تعرض للإصابة في الركبة منذ الـ 20 من يناير الماضي ومنذ هذا التاريخ وحتي الأن لم يعود للمشاركة ليطير إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوصات للاطمئنان على برنامجه التأهيلي.

والاستعانة بوليد سليمان في المنتخب ليست مفاجأة أجيري الوحيد بعد استقرار المكسيكي على الاستعانة بعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للمرة الأولي منذ انتهاء كأس العالم وباتعاد صانع الألعاب الدولي عن صفوف الفراعنة.

واتجه أجيري خلال فترة عمله في المنتخب إلى استبعاد جميع اللاعبين الذين تخطي أعمارهم الـ 30 عام قبل أن يوضح هاني رمزي المدرب العام للمنتخب على إمكانية تغيير هذا الاتجاه بسب نقل البطولة من الكاميرون إلى مصر وزيادة المطالبة بالفوز بالبطولة.

أما أخر المفاجآت فتتمثل في عودة رمضان صبحي جناح الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي ليكون بديلا لتريزيجيه الجناح الأيسر للمنتخب.

وكشف الموقع أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضمن حراسة مرمي منتخب مصر حيث جاء في الترتيب الأول ومن خلفه محمد الشناوي الحارس الثاني وأخيرا محمود عبد الرحيم "جنش" الذى سيظفر بالمكان الأخير على أن يتواجد محمد عواد في المعسكر الذى يبدأ في السادس من يونيو القادم.

ويبدأ منتخب مصر معسكره لبطولة الأمم الأفريقية في السادس من يونيو القادم باستدعاء 30 لاعبا في القائمة الأولية على أن يرسل قائمة الـ 23 المشاركة قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام.

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ومن المنتظر أن يختار أجيري من بين عمار حمدي، نبيل عماد "دونجا"، اسلام جابر، عبد الرحمن مجدي، أحمد أبو الفتوح، صلاح محسن، ليكمل قائمة الـ 30 في بداية المعسكر، على أن يختار الـ 23 والأقرب لهم كلا من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمد هاني، أحمد المحمدي، باهر حمدي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور "محمود علاء"، أيمن أشرف.

وسط الملعب: طارق حامد، محمد النني، علي غزال، عمرو وردة، عمرو السولية.

خلف المهاجم: محمد صلاح، تريزيجيه، عبد الله السعيد، وليد سليمان، رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"، مصطفي محمد، مروان محسن.