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مظاهرات إيطالية للحد من التغيرات المناخية بقيادة طفلة سويدية

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قادت الطفلة السويدية جريتا ثانبيرج مظاهرات جديدة فى العاصمة الإيطالية روما، وذلك لمطالبة السلطات بالمزيد من الإجراءات، والتى من شأنها الحد من التغيرات المناخية.

وكانت ثانبرج قد ألقت محاضرة الثلاثاء الماضى أمام لجنة الشئون البيئية بالبرلمان الأوروبى، حيث شددت على ضرورة حماية الأجيال القادمة من تأثير التغيرات المناخية، والتى ستترك تداعيات كارثية عليها.

وتعد الحكومة الإيطالية، والتى تنتمى إلى اليمين المتطرف، هى أحد أكثر الحكومات التى لا تبدى اهتماما كبيرا لمسألة التغيرات المناخية، حيث أنها تعطى الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادى.

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