بعد مدينة الملك سلمان.. السعودية تفاجئ العراقيين بقرار جديد

أعلنت بغداد، اليوم الجمعة، أن الرياض وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين بنسبة 24 في المئة إلى 50 ألفا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي اختتم زيارته إلى السعودية مساء الخميس.

وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أكد للسلطات السعودية أن "العراقيين لم يأخذوا حصتهم من الحج خلال العقود الماضية بسبب الحروب والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد". ودعا عبدالمهدي "المسؤولين السعوديين بزيادة حصة العراق لتعويضه عن عدم استيفاء حصته لعقود طويلة".

وفي موسم حج 2018، بلغ عدد الحجاج العراقيين 38 ألف حاج وحاجة، وهي حصة تحسب على أساس أن لكل دولة ألف حاج مقابل كل مليون مسلم من مواطنيها.‎ ويقدر عدد سكان العراق بـ38 مليونا و125 ألفا، حسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في العراق لعام 2018.

وأوضح البيان أن المهدي اختتم زيارة ناجحة إلى السعودية بتوقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والنفط والاستثمار والزراعة.

ووصل عبد المهدي إلى الرياض، الأربعاء، في زيارة رسمية استغرقت يومين، رافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.