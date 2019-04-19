بعد إعفاءه من منصبه بسبب قطر.. كيف كانت آخر أراء "بدر الدين عبدالله"؟ (تقرير)

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وتابع كباشي، ردًا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وكانت وكالة الأنباء السودانية، نشرت تقريرا قالت فيه: "نفت وزارة الخارجية ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وأضاف التقرير: "السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أوضح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

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وقبل رحيله عن منصبه كان له ظهور مميز، فقالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس 21 مارس 2019، إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى؛ على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية «فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز بمناطق في البحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية».

ووقتها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن وكيل وزارة الخارجية السابق، بدر الدين عبد الله، عبَّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان، مطالباً بـ «عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب».

وقبل ذلك، التقى بدر الدين عبد الله محمد وكيل وزارة الخارجية وقتها بمكتبه عرفان نذير اوغلو سفير تركيا لدى السودان، حيث هنأ السفير السيد الوكيل على تسميته حديثاً وكيلاً لوزارة الخارجية، وقدم لسيادته تنويراً عن مجريات العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تعزيزها وتطويرها، وعن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي خاصة أن تركيا تعتبر السودان بوابتها لإفريقيا.

من جانبه عبّر السيد الوكيل عن أمله أن تصبح العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا مثالاً وقدوة وأن السودان لطالما اعتبر تركيا شريكا له، وأكد على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والزراعي والثقافي وضرورة إشراك القطاع الخاص بتنظيم زيارات عمل وملتقى اقتصادي مشترك في سبيل الدفع بالعلاقات والمضي بها قدماً.