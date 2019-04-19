إيران وعمان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها وقعت مع سلطنة عمان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وذلك في ختام زيارة الوفد العسكري الإيراني الرفيع المستوى لمسقط.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه جرى التوقيع علي مذكرة التفاهم بين إيران وعمان خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون المشترك بين البلدين وبعد لقاء الوفد العسكري الإيراني لمساعد وزير الخارجية العماني.

وأوضحت الوكالة أن الوفد العسكري الإيراني الرفيع المستوي عاد إلى البلاد بمعية السفن الحربية للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري بعد إقامة مراسم توديع رسمية من قبل المسؤولين العمانيين.

وكان وفد عسكري إيراني قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان، السبت الماضي، للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري السنوي للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة خلال الفترة من 13 لغاية 19 أبريل/ نيسان الجاري.

وأجرت وحدات من القوة البحرية الإيرانية والعمانية في سواحل مسقط، الأربعاء الماضي، مناورات مشتركة ناجحة للإغاثة والإنقاذ.

وذكرت "إرنا" أن هذه المناورات التي تأتي في إطار اتفاقيات لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين البلدين، قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ المهام المناطة بنجاح وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقد أجرى الوفد العسكري الإيراني العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن رئيس مجلس الشوري ومساعد الخارجية العمانيين للبحث في سبل التنمية الشاملة للعلاقات الثانية بين القوات المسلحة للبلدين.