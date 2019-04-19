إعفاءات المسؤولين.. شعار المجلس العسكري الإنتقالي (تقرير)

في الساعات الأخيرة، أقدم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان على إعفاء عدد من المسئولين في الوزارات المسئولة عن إدارة الشئون في البلاد.

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خاصة وأن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عددا من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وشغل عبدالله، منصب القائم بأعمال وزير الخارجية في السودان، بعد إقالة وزير الخارجية السابق الدرديري الدخيري.

و أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.

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وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.

وفي وقتا سابق، قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن رئيس المجلس أعفى أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.