عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بساحة الاعتصام بالخرطوم

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة بساحة الاعتصام بالقرب من القيادة العامة لقوات الجيش السوداني بالخرطوم؛ وهي الجمعة الثانية منذ بدء الاعتصام الذي تقوده قوى الحرية والتغيير في السادس من ابريل.
وأم المصلين الشيخ ماهر مهران امام مسجد الطائف الذي الذي اكد في خطبته ان هدف الثورة التي شارك فيها السودانيين إنقاذ البلاد من حكومة المستبد المخلوع عمر البشير.
ودعا مهران الى تكوين حكومة وفاق وطني؛ ويشترط ان يكون من يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من الكفاءات وان لاينتمي لأي تيار او حزب او جماعة سياسة.
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