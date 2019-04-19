ماكرون يعلن تقديم دعم مالي لتغطية الضرورات الإنسانية في شمال شرق سوريا

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة وفدا من "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدا دعم بلاده لهم في محاربة "داعش" الإرهابي.

وأعلت الرئيس الفرنسي ماكرون تقديم دعم مالي لتغطية الضرورات الإنسانية في شمال شرق سوريا.

كما أكد ماكرون على تمسك فرنسا بأمن تركيا وبخفض التصعيد على طول الحدود السورية التركية.

ووجه ماكرون التحية لقوات "سوريا الديموقراطية" على الدور الذي لعبته في تحرير الباغوز.

وبحسب بيان للايليزيه، "استقبل ماكرون اليوم وفدا من قوات سوريا الديمقراطية حيث حيا الدور الأساسي الذين لعبوه في معارك دحر داعش بمؤازرة التحالف الدولي خاصة خلال المعركة الأخيرة في الباغوز آخر معاقل التنظيم في شمال شرق سوريا".

وأكد الرئيس الفرنسي "استمرار دعم فرنسا الفعال لهم في الحرب على تنظيم داعش الذي ما زال يشكل تهديدا للأمن الجماعي خاصة بما يتعلق بإدارة وضع المساجين الإرهابيين وعائلاتهم".

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وعبر ماكرون عن الاهتمام الخاص الذي توليه فرنسا لتأمين استقرار منطقة شمال شرق سوريا معلنا عن دعم مالي.

وقال البيان: "ماكرون أعلن عن دعم مالي لتغطية الضرورات الإنسانية ولتأمين استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدن في سوريا".

وفي السياق، أكد ماكرون على "تمسك فرنسا بأمن تركيا وتمسكها بخفض التصعيد على طول الحدود التركية السورية".