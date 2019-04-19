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أمريكا تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً في السودان

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التاريخ: 19-أبريل-2019

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدعم انتقالاً ديمقراطياً سلمياً في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين، في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس حسب صحيفة التيار، إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى “تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية”.

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وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي برفع حظر التجول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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