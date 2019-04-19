أمريكا تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً في السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدعم انتقالاً ديمقراطياً سلمياً في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين، في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس حسب صحيفة التيار، إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى “تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية”.

Advertisements

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي برفع حظر التجول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)